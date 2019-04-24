Церемония вручения наград «Золотой Пояс» пройдет в Кремле

В Государственном Кремлевском дворце в среду пройдет XIII Церемония вручения национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс».

«Целью премии является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие в РФ. За 12 лет истории, лауреатами премии стали десятки заслуженных спортсменов, тренеров, мастеров боевых искусств», – говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лауреаты премии получат статуэтку «Золотой Пояс» работы народного художника России и мастера боевых искусств Александра Рукавишникова.

В этом году будет премия будет вручаться по семи номинациям: «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка года», «Верность избранному пути», «Лучший Наставник года», «Лучшая школа боевых искусств», «Верность традиции», «На службе Отечеству».

Ожидается участие сопредседателя Российского Союза боевых искусств Юрия Трутнева, олимпийской чемпионки Светланы Журовой и других.

Как отмечается на сайте конкурса, первая церемония вручения премии «Золотой Пояс» состоялась 28 ноября 2005 года в Государственном концертном зале «Россия». С появлением премии впервые на высоком уровне стали отмечаться заслуги тех, кто является представителями самого массового спортивного движения в России.

В прошлые годы лауреатами становились многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко, киноактер и продюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков, семикратный чемпион мира по армрестлингу и пятикратный чемпион мира по сумо Алан Караев и т.д.