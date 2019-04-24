Названы самые опасные сферы деятельности в России

Роструд назвал наиболее травмоопасные сферы деятельности в 2018 году.

Лидером рейтинга является сфера строительства. Количество летальных исходов на стройках составило 21% от общего числа смертей на трудовом производстве, сообщает RT.

Следом идет обрабатывающие производства с 17% погибших. Третье место занимает сельское и лесное хозяйство, охота, рыбная ловля и рыбоводство – по 13%.

Также в пятерку самых опасных сфер профессиональной деятельности входит транспортировка и хранения (12%) и добыча полезных ископаемых (8%).

Общее количество несчастных случаев на производстве за прошлый год составило 5,4 тысяч. В основном они связаны с падением с высоты, воздействием механизмов, обрушением предметов и транспортными происшествиями.

Между тем, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, с 2007 года количество несчастных случаев на производстве снизилось с 4,5 тыс. до 1,6 тыс. в год, передает ТАСС.

Ранее Роструд назвал самые востребованные вакансии в России.