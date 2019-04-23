Известные петербуржцы поддержали идею нового парка в Северной столице

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и актер Константин Хабенский поддержали идею создания нового общественного пространства и театрально-выставочного комплекса на набережной Невы, предложенную главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью каналу «Россия 24» отметил, что «идея создать парк вместо судебного квартала – правильная и мудрая», передает Regnum.

Он считает, что новый парк «не должен быть похож на разные ЦПКО, которые мы имеем», проект должны принять жители Петербурга, что очень трудно.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев уверен, что новый парк даст жителям и гостям города «возможность доступа к невероятным богатствам Петербурга».

«Я всячески приветствую любые инициативы, которые укрупняют возможности, – особенно для юных, для детей и для всех, кто любит культуру», – сказал Гергиев.

«Парк – зона, которая будет создана для прекрасных жителей Северной столицы и для гостей», – отметил актер Константин Хабенский. Он выразил уверенность, что новое общественное пространство даст импульс «для того, чтобы культурная столица снова вернула себе это почетное звание».

Ранее президент России Владимир Путин высказался в поддержку обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга. Российский лидер отметил, что проект парковой зоны на Неве может быть лучше московского «Зарядья».