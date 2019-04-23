Клинтон призвала не считать историю о «российском вмешательстве» законченной

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» – это еще не конец, выразив мнение, что «еще есть над чем поработать».

«Доклад Мюллера – это часть начала. Это не конец», – приводит RT слова Клинтон.

«Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала, потому что осталось еще столько всего, что мы еще должны узнать и над чем работать», – заявила Клинтон в интервью Time.

Во вторник старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло Соединенным Штатам больше вреда, чем само якобы «вмешательство» России в выборы.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

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