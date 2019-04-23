МИД заявил о желании США подчинить Иран

США предъявляют Ирану выдуманные претензии, чтобы нарастить внешнее давление и сменить власть в исламской республике, считают в министерстве иностранных дел России.

«Несмотря на регулярные подтверждения МАГАТЭ, что Тегеран скрупулезно выполняет все предписания СВПД, Вашингтон безосновательно обвиняет его в тайных ракетно-ядерных намерениях. Цель – под предлогом выдуманных претензий максимально нарастить внешнее давление на Иран, чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве», – сказано в сообщении на сайте МИДа.

В ведомстве отмечают, что Вашингтон уже не пытается скрывать намерения «подчинить весь мир своей воле». МИД заявляет, что США хочет лишить Иран экспортных поступлений, подорвав его экономику, так как «самостоятельная политика Тегерана давно не устраивает США», мешая им чувствовать себя полноценными лидерами в ближневосточном регионе.

Однако, отмечают в российском ведомстве, «США явно ошиблись в выборе средств, если решили методом экономического удушения, ударом по условиям жизни простых иранцев сделать из Тегерана покладистого переговорщика, готового к любым сделкам на американских условиях». «Такая линия также не добавит американцам международного авторитета - остальной мир прекрасно видит, что политика Вашингтона становится всё более агрессивной и безрассудной», – подчеркивают в МИД.

«Со своей стороны отдаем должное выдержке Ирана, который не поддается на заносчивые провокации США. Подтверждаем неизменную приверженность России выполнению СВПД. Призываем здравомыслящие силы сделать все от них зависящее для обеспечения устойчивой работы этой уникальной договорённости, через разрушение которой Вашингтон пытается сегодня реализовать свои опасные для всего человечества геополитические амбиции», – отметили в МИД.

Напомним, США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти и в дальнейшем расширить давление на Иран. В том числе решено не делать исключений из нефтяных антииранских санкций для ряда стран.

Отказ США продлить разрешение на закупку иранской нефти для ряда стран застал эти государства врасплох.

Иран принял закон об ответных санкциях против США.