Россия на пять лет отстала от Запада в интеграции беспилотников

Интеграция беспилотных авиационных систем (БАС) России в единое воздушное пространство отстает от США и Европы на пять лет, считают в НП «ГЛОНАСС».

«Отставание Российской Федерации в интеграции БАС от США и стран Евросоюза составляет более пяти лет и продолжает расти», – говорится в презентации «ГЛОНАСС», передает ТАСС.

Отмечается, что без устранения технологического отставания безопасная и эффективная интеграция БАС в общее воздушное пространство России будет невозможна. Среди препятствий обозначаются проблемы осведомленности внешнего оператора беспилотника в полете аппарата, а также отсутствие системы предотвращения перехвата аппаратов и автоматических систем уклонения беспилотников от воздушных и наземных объектов.

Специалисты «ГЛОНАСС» полагают, что к 2035 году на Западе произойдет полная интеграция БАС в единое воздушное пространство для совместных полетов с пилотируемой авиацией. Оператор также ожидает, что уже в 2020 году в США будет организовано движение дронов в городских условиях.

На прошлой неделе сообщалось о российском беспилотном летательном аппарате, способном вести разведку объектов в радиусе 100 километров.