Путин вручил Усманову награду Русского географического общества

Президент России Владимир Путин наградил основателя USM Holdings Алишера Усманова Константиновской медалью Русского географического общества (РГО).

Вручение медали прошло во время попечительского совета организации, передает ТАСС. Усманова наградили медалью за исключительный вклад в работу РГО.

Вице-президент общества Александр Чибилев в ходе церемонии получил золотую медаль имени И.П. Бородина за вклад в изучение и практическую охрану объектов природного наследия России и по случаю 70-летнего юбилея.

В конце заседания совета Путин по предложению главы РГО, министра обороны Сергея Шойгу подписал глобус первооткрывателей России. Также глобус РГО подписали ученый-исследователь Мирового океана, герой России Анатолий Сагалевич и шведский ученый, член попечительского совета РГО Фредерик Паулсен.

Сагалевич отметил, что глобус будет существовать десятилетиями и столетиями, а будущие поколения будут знать, что «были такие люди, которые отдали свои знания, свои умения, свои силы освоению и расширению знаний о нашей Земле»

Константиновская медаль была учреждена в 1846 году председателем РГО Великим князем Константином Николаевичем, это наиболее ценная награда общества.