Эксперт: Видно, как хорошо Беглов чувствует запросы петербуржцев

«По итогам встречи с президентом можно сказать, что Беглов принадлежит к команде Путина, и полностью на него ориентирован», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя встречу президента России с руководителем Петербурга.

«На встрече было несколько важных тем. И первая – связана с переносом Музея блокады, против чего выступали многие жители Петербурга. Их можно понять, потому что это место в некотором смысле для них сакральное», – пояснила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Беглов показывает, что он принимает во внимание то, что большинство горожан думает. Об этом говорит тот вариант застройки, который он показал Путину. Я имею в виду его предложение о том, что музей нельзя переносить. Его надо не только оставить, но и расширить, модернизировать. А на место, куда планировали перенести музей, по замыслу Беглова, надо перенести здание Верховного суда», – сказала Федорова.

«Вообще же для рядовых горожан темы, связанные с застройкой общественных пространств, традиционно чувствительны. Поэтому важно: все это должно решаться поэтапно и в тесном контакте с рядовыми петербуржцами», – сказала политолог.

Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин во вторник посетил Петербург, где провел встречу с врио губернатора города Александром Бегловым. В частности, президент высказался в поддержку обустройства парковой зоны вместо судебного квартала.

Президент приехал на стройплощадку судебного квартала, что на набережной Невы в исторической части Петербурга, около Тучкова моста. Там Беглов представил проект, на котором вместо Верховного суда, судебного департамента и жилых домов на этом месте расположится парковая зона, передает ТАСС.

Глава государства поддержал это предложение. «Смотрите, во-первых, – масштаб какой, во-вторых, – место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», – отметил Путин. По его словам, это очень хороший проект.

Напомним, ранее в городе обсуждался вариант переноса Музея блокады в правительственный квартал ближе к Смольному. Однако такая идея не нашла широкой поддержки среди горожан. Тогда Беглов предложил музей оставить на прежнем месте. В то же время здание Верховного суда перенести в квартал около Смольного, на то место, куда планировалось переселить Музей блокады. При этом пространство около Тучкова моста глава города предложил сделать общественным, превратив его в современный арт-парк. Один из вариантов такого парка глава города и показал во вторник Путину.

«Беглов показывает, что для него это не просто технический вопрос, а живая жизнь города, это запросы горожан, которые заслуживают к себе максимального внимания. Он действительно чувствует город, и это видно по тому, как он обращается к президенту со своими инициативами, которые опираются на запросы людей», – подчеркнула Федорова.