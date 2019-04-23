Россияне рассказали об отношении к насильственным методам воспитания детей

Каждый третий россиянин допускает применение жестких насильственных методов воспитания детей, а 68% готовы применять «мягкие» формы физических наказаний, следует из опроса «Изучение отношения россиян к использованию насильственных методов воспитания и дисциплинирования детей, физических наказаний».

«По результатам опроса, каждый третий житель страны считает возможным использовать жесткие насильственные методы воспитания детей, а 68% – применять «мягкие» формы физических наказаний хотя бы в редких, исключительных случаях. Подзатыльник или шлепок представляются более безобидными формами «приведения ребенка в чувство», чем крик, брань или иные формы эмоционального давления», – приводит агентство «Москва» текст исследования.

Отмечается, что «мягкие формы физического воздействия» большинством не рассматриваются как «жестокое обращение» с ребенком, считаются приемлемыми в воспитании.

Почти половина родителей призналась, что практиковали подзатыльники и другие «мягкие» формы наказания: 1% делали это очень часто, 12% – иногда, 30% – в исключительных случаях. Каждый четвертый родитель хотя бы крайне редко наказывал ремнем (1% – очень часто, 5% – иногда, 17% – в исключительных случаях).

Около четверти опрошенных признались, что физические наказания применяли к своим детям за последние полгода, 11% делали это один раз в месяц или даже чаще.

Примерно треть россиян выступили против запрета физических наказаний детей. Сторонниками этого метода воспитания 57%.

Опрос проводился с 18 по 22 января 2019 года АНО «Социологическая мастерская Задорина» в рамках проекта «Дом под зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством интернета и СМИ». В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Отметим, что недавно в Японии решили запретить физическое наказание детей, к подобной мере собираются прибегнуть и французские законодатели.