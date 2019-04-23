Арестованы бывший вице-президент Судана и его заместитель

Военные власти Судана арестовали бывшего вице-президента страны Хассабо Мухаммеда Абделя Рахмана и его заместителя Мухаммеда Османа Кабра, сообщил местный телеканал.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее новые власти Судана выразили благодарность России и другим странам, которые поддержали их в трудный период.

Накануне в Судане задержали первого вице-президента страны Али Османа Таха и многих других действующих и бывших высокопоставленных лиц. Также был арестован премьер-министр Мухаммед Тахер Ииль.

Напомним, 11 апреля после акций протеста, которые длились много месяцев, и длительного экономического кризиса армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. Вся верхушка власти подозревается в коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан и нецелевом использовании государственных средств.

Сам экс-президент сейчас находится в центральной тюрьме Кобер на севере столицы.