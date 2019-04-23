Вооруженный мужчина захватил заложников на юге Франции

В городе Лурд на юге Франции вооруженный мужчина взял в заложники нескольких человек, пишет региональная газета La Depeche.

По данным жителей квартала, вооруженный человек забаррикадировался в доме на улице Моцарта, которая находится недалеко от вокзала, и взял в заложники двух или трех человек, передает ТАСС.

Предполагается, что в заложниках оказалась проживающая в этом доме семья: мужчина со своей супругой и их взрослая дочь. Один из свидетелей происшествия заявил, что взявший в заложники людей злоумышленник является знакомым дочери захваченной супружеской пары.

Согласно информации префектуры, сотрудники правоохранительных органов создали вокруг квартала зону безопасности. Спецназ французской полиции Raid начал операцию по освобождению, во время которой были слышны выстрелы.