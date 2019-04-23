В Болгарии призвали ЕС восстановить отношения с Россией

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости восстановления нормальных отношений Евросоюза с Москвой, сообщает пресс-служба президента республики.

Йотова заявила об этом на международной конференции «Евровекторы к геополитическому треугольнику США – Китай – Россия», состоявшейся в болгарской столице, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия является соседом ЕС, и «с ней нам нужно четко определить отношения и вернуть их (на первый план) с задворок, на которых они оказались».

Она добавила, что «важно вести разговор о санкциях против России, экономическая безопасность наших граждан не позволяет вести дебаты на уровне поверхностных сомнительных лозунгов».

По мнению вице-президента, «своей нынешней политикой ЕС губит партнера в лице России».

Она также обратила внимание на отказ Европы играть активную роль на международной арене.

«Европейские граждане недовольны своими правительствами, а в Брюсселе видят бездушную машину с бюрократами, которые бескрайне далеки от их реальных проблем и ежедневных забот, и рассматривают будущее Европы среди остальных глобальных участников как нечто чуждое, стоящее очень далеко от их повседневных нужд», – заявила Йотова.

Вице-президент отметила, что решение международных конфликтов в данный момент в большей степени зависит от политики США и России, и даже ООН уступила свои позиции, а Европа предпочла роль наблюдателя, в то время как именно она должна справляться с последствиями кризисов в различных частях мира.

Ранее в Болгарии пообещали бороться с санкциями против России.