Фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй кораблей на параде в Китае

Новейший головной фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй иностранных кораблей на морском параде по случаю 70-летия ВМС Китая.

Парад состоялся 23 апреля в акватории города Циндао. 18 кораблей из 13 стран прошли парадным строем. Возглавил строй российский многофункциональный фрегат «Адмирал Горшков», который совершает свой первый поход, передает РИА «Новости».

За ним шел австралийский фрегат «Мельбурн», который в последний раз совершает поход, после чего «уйдет на пенсию».

Также в военно-морском параде принимали участие корабли из Бангладеш, Индии, Японии, Малайзии, Мьянмы, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Брунея, Филиппин и Индии. Замыкали шеренгу российское судно «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Сотрудничество России и Китая играет значимую роль в поддержании стратегической региональной безопасности и глобального мира», – подчеркнул старший научный сотрудник военно-морской академии Китая Чжан Е.

В китайском порту Циндао 22-25 апреля пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия образования ВМС НОАК. Представители более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах.

Ранее сообщалось, что Китай собрался впервые показать новые типы военных кораблей.