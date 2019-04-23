Аспирантов могут обязать защищать диссертации

В правительство внесен законопроект об обязательной защите кандидатской диссертации после окончания аспирантуры, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на общем собрании Российской Академии наук (РАН).

«Мы восстанавливаем институт аспирантуры с защитой диссертации, обязательной защитой диссертации», – цитирует Голикову «Интерфакс».

В новом законе прописаны механизмы поощрения молодых ученых. По словам вице-премьера, данная инициатива будет способствовать восстановлению института аспирантуры в России.

По действующему закону, аспирантура – это третья ступень высшего образования, по окончанию которой обязательной защиты диссертации не предусмотрено.

В январе российский лидер Владимир Путин призвал сотрудничать в сфере науки со всеми желающими работать с Россией.