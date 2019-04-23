У скрипачки ансамбля ФСБ в Москве украли дорогой инструмент

У артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ в Москве украли скрипку стоимостью 1,3 млн рублей, инструмент удалось быстро найти и вернуть, сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУМВД столицы сообщили, что в понедельник днем поступило сообщение о краже на улице 1-я Бухвостова, 12, передает РИА «Новости».

«Неизвестный, находясь в салоне связи по указанному адресу, украл скрипку и сумку у заявительницы. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 310 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан через 15 минут, краденое у него было изъято, рассказал источник агентства.