В Челябинске раньше срока подготовили план развития транспортной сети города

Комплексный план развития транспортной сети Челябинска, который поручил разработать врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, уже готов, хотя на него чиновникам отводилось 14 дней; документ представят главе региона в срок.

Глава Челябинска Владимир Елистратов после аппаратного совещания сообщил, что «поручение выполнено. Сегодня мы направим план в письменном виде на рассмотрение врио губернатора Алексея Текслера», передает портал «Челябинск сегодня».

Отмечается, что поручение глава региона дал 10 апреля во время совещания, посвященного проблемам общественного транспорта Челябинска.

Текслер указал, что сложившееся положение дел его не устраивает: по городу курсирует старый общественный транспорт, зато маршрутные такси процветают, в том числе – и маршрутки-нелегалы.

Он дал две недели на то, чтобы подготовить комплексный план развития транспортной сети Челябинска.

В нем должно быть предусмотрено участие в федеральных программах и проектах. Это необходимо, чтобы получить федеральную поддержку, так как объем инвестиций в развитие сети достаточно внушительный.

Власти города справились с этой задачей раньше на два дня.