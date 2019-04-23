Сирийские военные рассказали об условиях в плену у боевиков

В Алеппо состоялся обмен боевиков на сирийских военнослужащих, который был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках договоренностей по освобождению задержанных и заложников, которые были достигнуты на переговорах в Астане.

«Я попал в плен месяц назад, все это время меня сильно били, потому что я военнослужащий. К нам боевики относились как к собакам, даже хуже. Я просто случайно попал к террористам», – рассказал Мухаммад Капше из Дамаска, сообщает РИА «Новости».

Среди освобожденных пленных была и девушка. Риан Джаджан взяли в плен два года назад во время боевого задания.

«Я потеряла в тюрьме здоровье. За эти два года я умирала и оживала много раз! Меня очень сильно били в первое время... У меня есть сын. Я очень люблю сирийскую армию, и если мне позволят вернуться на службу, я буду рада. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас очень важно», – сказала она.

Ранее об условиях плена рассказывали спасенные из плена российскими военными 15 детей и четыре женщины.