Южнокорейский вертолет нарушил воздушную границу КНДР

Вертолет управления лесного хозяйства Южной Кореи, участвовавший в тушении природных пожаров на севере республики, нарушил воздушную границу с КНДР, пролетев вглубь северокорейской территории около 1,7 км, сообщило Ренхап.

По версии южнокорейской стороны, вертолет пересек границу с КНДР в районе уезда Хвачхон случайно. Воздушное судно вернулось на территорию Южной Кореи примерно через минуту после нарушения границы, передает ТАСС.

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили, что южнокорейская сторона немедленно доложила КНДР об инциденте, заверив, что он носил «непреднамеренный и случайный» характер. В Сеуле обязались не допустить повторения подобного в будущем.

Пожар в Хвачхоне удалось взять под контроль. Причины возгорания установить пока не удалось.

Напомним, на прошлой неделе власти КНДР устроили внезапную проверку войск ПВО.