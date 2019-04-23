Минтруд предложил сократить срок уведомления работника об изменениях трудового договора

Министерство труда и социальной защиты предлагает сократить срок уведомления работника об изменении условий трудового договора до одного месяца, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы поправки считают, что двухмесячный срок уведомления о предстоящих изменениях условий трудового договора не позволяет оперативно реагировать на изменение объемов производства, условий труда на местах в связи с повышением автоматизации, передает РИА «Новости».

В связи с этим «предлагается ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации».

В пояснительной записке к документу уточняется: если работник не согласится на новые условия, работодатель обязан предложить ему другую работу (как соответствующую его квалификации, так и нижестоящую), которую он может выполнять с учетом состояния здоровья. Работнику также полагается дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка, если он откажется продолжать работу из-за изменения условий договора.

Также проектом предлагается обязать работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем за пять рабочих дней письменно уведомить работодателя о досрочном выходе из отпуска. Работника, замещающего его должность, должны будут уведомить о расторжении договора или кадровых перестановках не менее чем за три рабочих дня до этого.

Напомним, в начале апреля стали известны объемы компенсаций сотрудникам заводов американской автомобилестроительной компании Ford, объявившей о закрытии заводов в России.