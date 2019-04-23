У побережья Бразилии произошла утечка нефти

Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу на платформе P-25 у побережья Бразилии после обнаружения утечки нефти, сообщило Reuters.

Согласно заявлению компании, утечка произошла на нефтяном месторождении Альбакора в бассейне Кампос у побережья Бразилии, передает ТАСС.

В Petrobras утверждают, что объем вытекшей нефти составил около 941 литра. В связи с произошедшим добыча нефти на платформе временно приостановлена. Компания приступила к проведению очистных работ.

Напомним, в апреле 2010 года на платформе ВР, занимавшейся бурением скважины в Мексиканском заливе, произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Остановить разлив нефти удалось лишь спустя три месяца, когда в воды залива уже попало 4,9 млн баррелей. Авария на буровой платформе «Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon), располагавшейся в море в 210 километрах к юго-востоку от Нового Орлеана, стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории.