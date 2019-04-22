Иран и Пакистан договорились объединить усилия для достижения мира в Афганистане

Президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились объединить усилия для содействия достижению мира в Афганистане путем проводимого диалога, а также достижения регионального консенсуса по этому вопросу, сообщает МИД Пакистана.

В МИД Пакистана сообщили, что Имран Хан, находящийся с двухдневным визитом в Иране, и Хасан Роухани приняли совместное заявление, которое определяет приоритетные сферы сотрудничества двух стран, передает ТАСС.

В Исламабаде сообщили, что стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности ирано-пакистанской границы и содействия пакистанским паломникам, ежегодно путешествующим в Иран. Также обсуждалось открытие новых пограничных пунктов и расширение сотрудничества в области энергетики, консульских отношений, здравоохранения.

«Премьер-министр обратился к деловым кругам Ирана и Пакистана, подчеркнув необходимость активной роли частного сектора в реализации всего потенциала двусторонних торгово-экономических отношений», – сообщает МИД Пакистана.

Кроме того, Имран Хан пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Пакистан.

Ранее в понедельник Белый дом пообещал расширять давление на Иран.

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о решении включить в список иностранных террористических организаций элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР).

Отметим, Иран на протяжении многих лет последовательно поддерживает правительство Сирии во главе с Башаром Асадом, помогая сирийской армии бороться с вооруженными группировками боевиков. В октябре прошлого года Корпус стражей Исламской революции внезапным ракетным ударом ликвидировал в Сирии около 40 главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство**».