США объявили награду за информацию о финансах «Хезболлы»

Соединенные Штаты объявили награду за информацию, позволяющую ликвидировать сеть финансирования ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщил помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

По словам сотрудника Госдепа, вся информация, которая будет поступать в министерство юстиции США, будет храниться в секрете, а размер вознаграждения составит до 10 млн долларов, передает ТАСС.

«Я уверен, что предложение о награде, с которым мы выступаем сегодня, создаст стимулы к тому, чтобы нам предоставили информацию, которая позволит нам ликвидировать сеть финансирования «Хезболлы», – заявил американский дипломат в Центре для иностранных журналистов.

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли добавил, что «США используют все имеющиеся возможности для того, чтобы ликвидировать все источники средств финансирования «Хезболлы».

«Мы будем принимать меры в отношении всех без исключения лиц и организаций, причастных к этому финансированию, а также в отношении любых механизмов, которые используются в этих целях на Ближнем Востоке и по всему миру, – пообещал помощник министра финансов США.

Он утверждает, что «с 2017 года Министерство финансов США уже предприняло целый ряд мер для того, чтобы подорвать финансирование «Хезболлы» и лишить эту организацию доступа к ресурсам.

«Мы уже назвали около 40 отдельных лиц и организаций, действующих от Аргентины и Парагвая до Гамбии с тем, чтобы подорвать финансирование «Хезболлы», – сообщил Биллингсли.

Тем временем координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс отметил, что «эти меры – [лишь] составная часть более широкой кампании, нацеленной на то, чтобы нанести удар по финансам «Хезболлы».

Напомним, в октябре 2017 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила введение новых санкций против ливанского движения «Хезболла», сражающегося в Сирии на стороне правительственных войск.

Кроме того, 8 апреля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о решении включить в список иностранных террористических организаций элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР). (Также сражается в Сирии на стороне Дамаска).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД