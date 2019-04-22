В РПЦ оценили приостановку переименования канонической церкви Украины

Русская православная церковь надеется, что Владимир Зеленский и его команда прислушаются к решению киевского суда о приостановке принудительного переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ), рассказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

«В условиях нынешней непредсказуемой политической обстановки на Украине это достаточно позитивное решение можно воспринимать со сдержанным оптимизмом, надеясь на то, что оно будет реализовано, а новые власти страны будут в большей степени, чем прежние, руководствоваться в своих практических действиях решениями суда», – передает слова Волкова ТАСС.

Напомним, окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении процесса переименования канонической Украинской православной церкви по заявлению Киевской митрополии УПЦ.

6 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании канонической УПЦ.

В РПЦ отмечали, что намерение Киева лишить УПЦ своего названия расценивается как грубое нарушение принципа невмешательства государства в религию.

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