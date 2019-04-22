Общественная палата проведет конференцию бизнес-омбудсменов

Во вторник и среду Общественная палата России проводит 13-ю Всероссийскую конференцию уполномоченных по защите прав предпринимателей, главной темой обсуждения станет презентация проекта ежегодного доклада бизнес-омбудсмена при президенте.

23 апреля эксперты обсудят тему уголовного преследования предпринимателей, изложенную в докладе: аналитика, статистика, основные проблемы, сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

24 апреля состоится обсуждение основных предложений доклада уполномоченного и ключевых проблем бизнеса с участием глав всех крупнейших деловых объединений России.

В конференции планируют принять участие уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин; президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин; президент общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик; президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.