В ЕП отметили нехватку избирательных участков на выборах президента Украины за границей

В Европарламенте заявили о недостаточном количестве избирательных участков на выборах президента Украины за границей.

«Коллеги в Европарламенте после первого раунда уже указали на то, что во многих странах ЕС существует большая украинская диаспора, и что мы считаем недостаточным количество избирательных участков за границей. Мы можем только поднять этот вопрос перед следующими выборами на Украине», – сказала глава миссии наблюдателей от Европарламента Ребекка Хармс, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что из-за закрытия участков в России и отказа от проведения выборов в Донбассе, около 7-10 млн граждан Украины не смогли проголосовать.

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Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. После обработки 99% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил с результатом 73,21% голосов, Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей. Наблюдатели ОБСЕ завили о правомерности победы Зеленского.