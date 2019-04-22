Беглов поручил выкупить объекты социнфраструктуры в новых районах Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов работает над улучшением социального благополучия и формированием комфортной среды обитания; он распорядился направить выделенные из резервного фонда правительства России деньги на приобретение объектов социальной инфраструктуры в новых районах.

Из резервного фонда правительства России Петербургу выделено более 10,5 млрд рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Деньги пойдут на приобретение объектов социальной инфраструктуры в новых строящихся районах города, на заседании в Смольном в понедельник Беглов распорядился в максимально короткие сроки решить этот вопрос, сообщает TopSpb.tv.

«В максимальные сроки подготовить все необходимые документы, чтобы своевременно, во-первых, получить эти средства, должна пройти соответствующая процедура. Ну и второе, в самые короткие сроки после получения средств должны быть выкуплены эти объекты. Все объекты определены, мы знаем, сколько школ, сколько детских садов, офисов врачей общей практики. Они должны быть полностью выкуплены», – заявил он.

Федеральные деньги позволят выкупить четыре школы, 24 детских сада и 14 кабинетов общей практики.

Также на заседании правительства обсуждали начало дачного сезона. Беглов еще раз напомнил о введении круглогодичного бесплатного проезда в пригородных поездах для льготников. Также градоначальник отметил необходимость обеспечить высокое качество медицинского и социального обслуживания дачников и садоводов. Особенно пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.