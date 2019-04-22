Барац прокомментировал надежды Лолиты на выступления на Украине

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22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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Макрон станет великим восстановителем святынь

Владимир Добрынин, журналист
После того, как волна выражения сочувствия французам по поводу собора Парижской Богоматери улеглась, наступило время отрезвления и вполне циничных размышлений. Так бывает практически с любым нерядовым и странным событием. Подробности...
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Как московские улицы влияют на русский язык

Вадим Шамсулин,
Большинство чиновников отродясь не имело языковой интуиции. Страна переполнена учреждениями, названия которых представляют собой бессмысленный набор букв: ЦПВШС, ГНИВЦ, ФГБУН… Вот язык, на котором чиновники общаются с окружающим миром. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?

            Барац прокомментировал надежды Лолиты на выступления на Украине

               22 апреля 2019, 16:29
            Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
            Текст: Мария Трубина

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            «Если Зеленский собирается сделать лучше Украине и ее народу, то – при всех тяжелых вводных – с соседом надо учиться разговаривать», – заявил газете ВЗГЛЯД актер «Квартета И» Леонид Барац. Так он прокомментировал видеообращение Лолиты Милявской, в котором она выразила надежду на то, что российским артистам после победы Зеленского разрешат выступать на Украине.

            По мнению Бараца, делать прогнозы относительно выступлений артистов пока рано. «Надо посмотреть, как после вступления в должность будет вести себя президент и его окружение. Сейчас это прогнозировать трудно», – отметил собеседник.

            В то же время Барац выразил надежду на то, что при новом президенте между странами начнется диалог и отношения между ними начнут меняться в лучшую сторону.

            На ваш взгляд

             
            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 14 комментариев
            «Если декларируемые тезисы предвыборной кампании будут хоть как-то коррелировать с реальностью, то я очень надеюсь, что отношения между странами будут меняться в лучшую сторону, ну или хотя бы, на то, что наши власти начнут друг с другом разговаривать. Если Зеленский собирается сделать лучше Украине и ее народу, то – при всех тяжелых вводных – с соседом надо учиться разговаривать», – подчеркнул Барац.

            Артист заметил, что продолжает выступать на Украине и считает ее, как и Россию, своей родной страной.

            «Вместе с «Квартетом И» мы ездим на Украину, мы были там даже в тот момент, когда было введено военное положение. Нас тем не менее впустили, и в декабре мы были в Киеве на гастролях. У меня есть две абсолютно родные страны — это Россия и Украина», – подчеркнул Барац.

            Напомним, Лолита Милявская в видеообращении в Facebook выразила надежду на то, что при Зеленском российским артистам разрешат выступать на Украине.

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