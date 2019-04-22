Барац прокомментировал надежды Лолиты на выступления на Украине

«Если Зеленский собирается сделать лучше Украине и ее народу, то – при всех тяжелых вводных – с соседом надо учиться разговаривать», – заявил газете ВЗГЛЯД актер «Квартета И» Леонид Барац. Так он прокомментировал видеообращение Лолиты Милявской, в котором она выразила надежду на то, что российским артистам после победы Зеленского разрешат выступать на Украине.

По мнению Бараца, делать прогнозы относительно выступлений артистов пока рано. «Надо посмотреть, как после вступления в должность будет вести себя президент и его окружение. Сейчас это прогнозировать трудно», – отметил собеседник.

В то же время Барац выразил надежду на то, что при новом президенте между странами начнется диалог и отношения между ними начнут меняться в лучшую сторону.

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«Если декларируемые тезисы предвыборной кампании будут хоть как-то коррелировать с реальностью, то я очень надеюсь, что отношения между странами будут меняться в лучшую сторону, ну или хотя бы, на то, что наши власти начнут друг с другом разговаривать. Если Зеленский собирается сделать лучше Украине и ее народу, то – при всех тяжелых вводных – с соседом надо учиться разговаривать», – подчеркнул Барац.

Артист заметил, что продолжает выступать на Украине и считает ее, как и Россию, своей родной страной.

«Вместе с «Квартетом И» мы ездим на Украину, мы были там даже в тот момент, когда было введено военное положение. Нас тем не менее впустили, и в декабре мы были в Киеве на гастролях. У меня есть две абсолютно родные страны — это Россия и Украина», – подчеркнул Барац.

Напомним, Лолита Милявская в видеообращении в Facebook выразила надежду на то, что при Зеленском российским артистам разрешат выступать на Украине.

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