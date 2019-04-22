В Москве ищут Mercedes с двумя напавшими на мужчину неизвестными

Полиция разыскивает двух неизвестных, которые, согласно предварительным данным, напали в Москве на мужчину и скрылись на автомобиле Mercedes, сообщили в столичном МВД.

«Полицейские разыскивают автомобиль Mercedes с двумя неизвестными. По предварительным данным, они причинили мужчине телесные повреждения на Хорошевском шоссе, пострадавший госпитализирован», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

Очевидцы рассказали, что двое ранили ножом мужчину. Медики из скорой помощи находятся на месте происшествия и оказывают пострадавшему помощь. Сотрудники правоохранительных органов пока не смогли побеседовать с ним.