Путин даст старт первой отгрузке СПГ на танкер Coral Anthelia под Петербургом

Президент Владимир Путин в рамках поездки в Санкт-Петербург даст старт первой отгрузке сжиженного природного газа на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе в Высоцке, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент в режиме видеоконференции даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцк Ленинградской области», – передает сообщение Кремля РИА «Новости».

Сообщается, что рабочая поездка Путина в Санкт-Петербург состоится 23–24 апреля. Там президент страны посетит завод «Северная верфь», где примет участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ России. Также намечен визит главы государства в Петербургское суворовское военное училище, где Путин планирует ознакомиться с учебно-воспитательным процессом, условиями проживания и досуга воспитанников.

Комплекс СПГ в порту Высоцк способен производить 660 тыс. тонн топлива на ресурсной базе магистрального газопровода «Ленинград – Выборг –Госграница». Терминал состоит из двух технологических линий производительностью по 40 тонн СПГ в час каждая.

В конце марта Газпром анонсировал крупный проект по переработке и сжижению газа в районе порта Усть-Луга