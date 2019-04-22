Путин пропустил дебаты на Украине из-за пожаров в Забайкалье

Президент России Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины в прямом эфире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, во время трансляции дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве Путин был занят проблемой пожаров в Забайкальском крае, передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, непосредственно, когда они (дебаты) шли, у него не получилось, он тогда как раз занимался делами Забайкальского края. Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю – успел ли он посмотреть эту запись или нет», – рассказал Песков.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



Напомним, из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края за последние сутки пострадали 17 населенных пунктов. В результате пожаров в Забайкалье пострадавшими признаны 645 человек.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента. По итогам обработки 99% протоколов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется первыми внести в Верховную раду.

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