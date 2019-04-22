Глава Алтайского края привез правительство решать проблемы в Камень-на-Оби

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко почти в полном составе привез в Камень-на-Оби и Каменский район правительство региона, чтобы на месте и в прямом диалоге решить проблемы местных жителей.

Руководители ведомств и глава края посетили социальные объекты, предприятия, пообщались с жителями, сообщает «Алтайская правда».

«Я почувствовал, что какое-то депрессивное состояние есть у жителей района. Мириться с этим мы не будем. Мы подробно изучили обстановку в районе. У правительства сформировано представление о приоритетных вопросах. И будем ими заниматься», – сказал Томенко.

Он подчеркнул, что имеющиеся на проблемы взгляды могут корректироваться с учетом специфики района и города.

«Для решения проблем люди нас и выбирали. Чтобы их конкретизировать, как раз и нужны встречи с населением», – сказал губернатор.

В ходе выезда Томенко поручил вести ремонт дорог в Камне-на-Оби с учетом мнения горожан. Он обсудил с членами правительства Алтайского края развитие улично-дорожной сети Камня-на-Оби. Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев отметил, что муниципалитет ведет кадастровые работы для передачи части дорог в краевую собственность, сообщает «Катунь 24».

«По этим дорогам идет транзитный транспорт. И поскольку у нас нет обхода, логично забрать их в краевую собственность. На следующий год мы возьмем эти работы в полном объеме. Где необходимо – выполним водоотвод, обустройство тротуаров и освещение», – рассказал Дементьев.

По остальным улицам приступят к ямочному ремонту, чтобы обеспечить безопасный проезд. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что ремонт надо вести по согласованию с администрацией города и жителями.

На автовокзале в Камне-на-Оби местные жительницы пожаловались Виктору Томенко на плохую работу междугородних автобусов, которые, по их словам, не ходят в праздничные и выходные дни, а по некоторых маршрутам автобусы ходят раз в неделю, сообщает правительство Алтайского края.

Губернатор поручил министру транспорта региона Александру Дементьеву разобраться в ситуации.

«Улично-дорожная сеть города, дороги между муниципальными образованиями и внутри муниципальных образований – это проблема, бич, как хотите назовите. Это то, что привлекает всеобщее внимание. Есть у меня представление о том, какой объем средств выделялся в течение продолжительного времени Каменскому району на решение этих вопросов. И мы должны просто принимать, что если мы будем делать то же самое, что мы делали много лет подряд, то мы будем получать один и тот же результат. Поэтому принципиально скажу, что принято решение по передаче транзитной дороги, которая пошла через город. И специально по отдельному плану будем заниматься ею и уличной сетью, которая ее окружает», – сказал Томенко.

Во дворце культуры Камня-на-Оби с Дементьевым встретились более 400 человек. Обсуждались дороги, ветхое и аварийное жилье, ремонт школ, нехватка врачей, проблемы с отоплением, водопровод и дорога до заречной части в селе Верх-Аллак, вывоз мусора. Все вопросы записывались и ставились на контроль. Разъяснения также оперативно давали министры.