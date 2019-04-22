Представители Успенской рассказали о ее состоянии

Представители певицы Любови Успенской опровергли слухи о госпитализации артистки.

«Все это чушь, никакой госпитализации не было. Мы элементарно опоздали на самолет. Кто первый сообщил эту информацию, мы до сих пор не знаем», – заявил «Ридусу» директор артистки Виталий Макаров.

По его словам, на сегодня здоровью певицы ничего не угрожает.

Ранее появилась информация, что Любовь Успенская была госпитализирована в Москве.

По словам организаторов концерта в Барнауле, который был запланирован на 22 апреля, артистка почувствовала себя плохо, и организаторы приняли решение о переносе мероприятия.