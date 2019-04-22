Украинцам предложили поблагодарить Порошенко

Администрация Петра Порошенко призвала украинцев поблагодарить действующего президента Украины за его заслуги; акция под названием «Спасибо, Петр» намечена на 19.00 понедельника, но уже сейчас в социальных сетях Порошенко «благодарят» за то, что он «украл у страны пять лет».

«Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное», – сказано в описании мероприятия в Facebook.

В комментариях, однако, далеко не все согласны с тем, что Порошенко заслуживает похвалы.

«Порошенко разокрал страну, украл у нас пять лет. Мы стали нищими благодаря тебе. Спасибо, что ты проиграл. Одесса тебя будет помнить как самого никчемного президента», – написала Татьяна Татьяна.

«Мы так офигенно жили, что зажрались и не оценили», – написала Елена Ямкова.

«Надеемся вы, [глава нацбанка Украины Валерия] Гонтарева, [первый зампред фракции «Блок Петра Порошенко Игорь] Кононенко, [украинский бизнесмен Александр] Грановский, Свинарчуки (прежняя фамилия заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря – прим. ВЗГЛЯД), [глава ГСУ СБУ Василий] Вовк скоро окажетесь в тюрьме! Пять лет издевательств, воровства и геноцида над собственным народом! Остаточне прощавай (с укр. – окончательно прощай – прим. ВЗГЛЯД)!» – пишет Goga Kiev.

«Все, ваша кормушка закончилась, паразиты на народе Украины!» – пишет Сергей Котельчук.

«Вы получили, то что заслужили», – добавила Татьяна Сибирякова.

В то же время многие пользователи выражают благодарность «разумному и мудрому» Порошенко, отмечая, что рады находиться в 25% тех, кто его поддержал на прошедших президентских выборах.

По предварительной информации ЦИК Украины, после обработки 80,78% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по-прежнему набирает более 73% голосов. При этом Зеленский выразил готовность рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из высоких государственных постов.

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