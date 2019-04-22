Жертвами терактов на Шри-Ланке стали более 260 человек

В результате восьми взрывов на Шри-Ланке погибли 262 человека, сообщают СМИ.

Пострадали 452 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на News 1st.

Комендантский час, введенный властями Шри-Ланки в связи с терактами, будет отменен утром в понедельник.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщила, что Останкинская телебашня в ночь на понедельник погасила огни в знак траура по жертвам терактов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о серри взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в Пасхальное воскресенье.