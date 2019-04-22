Билан и Басков поздравили Зеленского

Звезды российской эстрады, многие из которых лично знакомы с Владимиром Зеленским, поздравляют его с победой на выборах президента Украины.

Певец Дмитрий Билан в Instagram пожелал Зеленскому «стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального».

«Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, хочется дружбы!» – заявил Билан.

Он вспомнил про «некоторые сценарные приготовления к большой премии в начале 2000-х». Билан заявил Зеленскому, что «по-человечески рад этой небольшой, но все-таки совместной работе над сценарием». Он пожелал будущему президенту Украины успехов.

«И желаю успехов нашему движению стран друг к другу, не умаляя ни чьих достоинств», – заявил Билан.

Певец Николай Басков поздравил Зеленского в Instagram и выразил надежду на то, что «после пятилетнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками».

Певица Наташа Королева рассказала, что личное общение с Зеленским оставило у нее только положительные впечатления, и выразила надежду, что на посту президента Украины он останется хорошим человеком, передает РИА «Новости».

«Я Вову знаю лично, знаю его как порядочного хорошего человека», – сказала она.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому преуспеть в воссоединении народов России и Украины.

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