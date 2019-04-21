Лидеры российских либералов встретили победу Зеленского без восторга

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины, которую уже признал действующий глава украинского государства Петр Порошенко, не вызвала восторга у российских либералов.

Так, журналист Олег Кашин заявил в Twitter: «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел, просто не фартануло». Он считает, что в том случае, «если Зеленский не понравится, выгонят и изберут себе карпатского венгра»

«Женщину. Дантиста. Бывшего посла в Каире. Гея», – заявил он.

Председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в Twitter, что «избрание Зеленского вызывает много вопросов и даже недоумение».

«Выборы в Украине почти подтвердили слова В.Ленина, что каждая кухарка может управлять государством. Про управлять мы скоро узнаем, но побеждать на выборах – точно», – добавил он.

Напомним, телеведущая, кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак заявляла, что ей очень нравится Зеленский, но «объективно Порошенко был в разы сильнее на дебатах».

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