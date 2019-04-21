Геращенко обвинил Зеленского в нарушении «тайны голодания»

Бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который, по данным украинских СМИ, является куратором скандально известного сайта «Миротворец», обвинил кандидата в президенты страны Владимира Зеленского в нарушении «тайны голодания».

«Полицейские составляют административный протокол на кандидата в президенты Владимира Зеленского за то, что он нарушил тайну голодания, продемонстрировав свой бюллетень с отметкой за себя», – написал Геращенко в Twitter.

В действительности речь идет о тайне голосования – Зеленский продемонстрировал заполненный бюллетень на камеры, что является нарушением закона о выборах. После этого к Зеленскому приехала полиция.

Геращенко не исправил опечатку, несмотря на шквал ироничных комментариев под постом.

«Голодній кумі одне на умі», – пишет пользователь @icmopuk.

«Тайна голодания – как это по Фрейду», – отмечает @pes_i_mistik.

«Голодный шпагат Антона Геращенко», – шутит @GenerParadox.

Некоторые также просят Геращенко не удалять этот пост, когда заметит ошибку. «Хоть какой-то позивчик от тебя», – пишет @JohnnyCash5553.

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В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Согласно первым результатам экзитполов, на выборах лидирует Зеленский с почти 72% голосов, у Порошенко – чуть более 28%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что станет с Порошенко в случае поражения.

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