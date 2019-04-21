Познер поставил немцев в пример россиянам

Телеведущий Владимир Познер объяснил, за что ценит Германию и почему считает немецкий народ великим; в то же время журналист отметил, что он как француз не испытывает душевной теплоты к немцам.

«Я француз, я родился во Франции, от французской матери, мой папа долго жил во Франции. Французы вообще немцев не очень любят, а немцы французам очень завидуют. Чувство теплоты к немцам… у меня нет, но я очень ценю их, это великая нация», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Мой внук Коля, когда еще учился в немецкой школе, я его как-то спросил: «Коля, а чего вам рассказывают в школе про Гитлера?», он говорит: «Знаешь, говорят, что не только Гитлер виноват был, и не только нацистская партия, а что виноват немецкий народ, который поддержал их». Я подумал, ничего себе, в школе детям сказать, что народ виноват», – рассказал телеведущий.

По его словам, в Берлине можно найти много памятных знаков с обозначением мест, где жили евреи, «которых во время войны уничтожили».

«А где еще так делают? Где наши, которых погубили в ГУЛАГе? Что-то не видно. Поэтому я очень высоко ценю это», – признался журналист. Он добавил, что любви к немцам у него нет, а немецкий язык ему не нравится, впрочем, как и китайский язык тоже.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, возможно ли в современном германском обществе, с учетом иммиграционной политики властей, возрождение «гена нацизма», распространившегося в этой стране в 30-х годах.