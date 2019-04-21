Принца Гарри и Меган Маркл собрались отправить жить в Африку

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения ребенка, на этом континенте они займутся международной работой, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

«Обсуждения находятся на ранней стадии, но план состоит в том, чтобы найти новый способ выражения мягкой власти (принца Гарри и Меган Маркл), наиболее вероятно в Африке», – передает слова источника ТАСС.

По данным издания, во дворце разработали проект по международной работе принца Гарри. Он должен заниматься благотворительностью и представлением монархии за рубежом. С этой инициативой выступил британский дипломат и специальный советник братьев Уильяма и Гарри по конституционным и международным вопросам Дэвид Мэннинг.

Решение о переезде принца Гарри и его супруги, по данным издания, может быть принято не ранее 2020 года. Утверждается, что их могут направить в ЮАР или Малави.

Рождение первого ребенка Маркл и принца Гарри ожидается в конце апреля – начале мая.