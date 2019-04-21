Началось голосование во втором туре выборов президента Украины

Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.

Участок, который входит в Зарубежный избирательный округ, стал первым, где можно проголосовать за одного из двух кандидатов в президенты Украины, пишет «Европейская правда».

Он функционирует при украинском посольстве в Канберре. Проголосовать на нем могут граждане Украины, которые живут в Австралии и Новой Зеландии, передает ТАСС.