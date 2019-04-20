Избитый Овечкиным хоккеист рассказал о начале драки

Хоккеист Андрей Свечников рассказал подробности драки с Александром Овечкиным в третьем матче серии «плей-офф».

«Он первым вызвал меня на бой. Я не супергерой, чтобы первым вызывать на драку. Я лишь согласился. Как я и говорил, я хотел постоять за себя», – привела его слова репортер Washington Post Саманта Пэлл, передает РИА «Новости».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Стэнли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в драке нокаутировал нападающего «Каролины» Андрея Свечникова.