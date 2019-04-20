В Крыму ответили на слова Порошенко о возвращении полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявление действующего президента Украины Петра Порошенко, прозвучавшее накануне в ходе дебатов с Владимиром Зеленским, о том, что украинским гражданам нужно объединиться, чтобы отторгнуть Крым от России и передать его в состав Украины.

«Все это определенный хайп и технология, чтобы попытаться еще больше получить поддержку на Западе Украины. Это не впервые используемая риторика и напоминает заготовленный театральный прием», – приводит его слова РИА «Новости».

Бобков подчеркнул, что ни о какой передаче Крыма Украине и речи быть не может. Все здравомыслящие люди во всем мире это понимают, подчеркнул он.

«Это свершившийся факт со всех международных позиций. Здесь живут только граждане Российской Федерации, которая имеет абсолютно безальтернативную позицию по Крыму. За последние пять лет в развитие региона вложены огромные средства», – сказал вице-спикер.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Порошенко множество раз выступал с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Неотъемлемость Крыма от России понимают и в других странах. Так, во Франции заявили о фактическом признании Крыма частью России.

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