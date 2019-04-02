Госдеп захотел обсудить с НАТО «все элементы российской угрозы»

Представитель Госдепа заявил, что ожидает обсуждения «всех элементов российской угрозы» на встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО 3–4 апреля.

В частности, речь идет о деле Скрипалей, ситуации вокруг Крыма, инциденте в Керченском проливе и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

В связи с инцидентом в Керченском проливе США заявили, что Россия «представляет угрозу для альянса на восточном фланге, а не только на севере».

Напомним, в Госдепе сообщили, что на встрече в Вашингтоне главы МИД стран НАТО примут пакет мер в качестве ответа на действия России в Черном море.

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