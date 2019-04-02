Водитель со стрельбой скрылся от полиции в Кабардино-Балкарии

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, сообщили в местных правоохранительных органах.

В городе Баксан полицейские остановили «ВАЗ» для досмотра. Водитель начал стрелять. Никто из полицейских не пострадал.

Преступнику удалось скрыться, передает РИА «Новости».