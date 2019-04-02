В Ставрополье начала действовать система скидок при оплате утилизации мусора

В Ставропольском крае с апреля действует система скидок для социально-значимых категорий граждан (ветераны ВОВ, многодетные семьи, Герои Труда), такую систему впервые запускает сам региональный оператор, а не местные власти.

«Мы предоставляем скидку 11 категориям граждан. Для этих потребителей любые изменения даются с трудом, им сложнее приспосабливаться к реформам, переменам, поэтому мы решили снизить для них финансовую нагрузку. И вышли с инициативой обеспечить людям дополнительную социальную поддержку», – приводят «Аргументы и факты» слова исполнительного директора ООО «Эко-Сити» Евгения Сабельникова.

Скидки предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и Героям Труда. Плата за вывоз мусора может уменьшиться на 30%, 50% и 100%. Люди, достигшие 70 лет, могут платить только 50% от стоимости, те, кому 80 и больше, полностью освобождаются от платежа.

В офис компании за неделю за льготой обратились больше 500 человек, ранее не получавших скидку.