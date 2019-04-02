Колокольню Ивана Великого подсветили синим в день информирования об аутизме

В Москве в синий цвет окрасились Останкинская башня, колокольня Ивана Великого и монумент «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, таким образом российская столица присоединилась к международной акции во Всемирный день информирования об аутизме.

Акция называется «Зажги синим» – 2 апреля по всему миру значимые объекты подсвечивают синим цветом, который считается символом аутизма, сообщает телеканал «Мир24».

2 апреля – Всемирный день информирования об аутизме, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. Акция «Зажги синим» проходит ежегодно с 2007 года.

Ранее глава благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова объяснила, почему в России произошел резкий рост заболеваемости аутизмом, а также развеначала мифы об этом заболевании.