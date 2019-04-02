Родители аутистов выступили против «больниц тюремного типа» для своих детей

Член правления ассоциации АНО, созданных родителями людей с расстройствами аутистического спектра, «Аутизм. Регионы» Сергей Витрянюк на пресс-конференции заявил, что интернаты для страдающих этим заболеванием являются «больницей тюремного типа».

Его сын – аутист. Витрянюк обеспокоен, что у его сына нет будущего, так как для аутистов предполагается только содержание в психо-неврологических интернатах, сообщает «Комсомольская правда».

«Мне странно слышать, что в России выделяются большие деньги из бюджета, чтобы строить такие интернаты. Интернат – это больница тюремного типа. А ведь в мире есть различные формы сопровождаемого проживания. Поселки, квартиры, социальные деревни, где люди с аутизмом учатся жить, трудиться, обслуживать самих себя под присмотром социального работника», – сказал Витрянюк.

Он отметил, что такие формы проживания в России тоже есть, но пока их очень мало.

Также он заметил, что в стране мало регионов, где на должном уровне решается проблема по информированию людей об аутизме и помощи самим аутистам и их родителям.

«Локомотив всех изменений – это Воронежская область. Здесь принята региональная целевая программа, созданы формы инклюзивного образования. Здесь занимаются проблематикой взрослых людей с аутизмом с точки зрения системного подхода. В целом, в регионе создана модель, которую нужно распространять на другие области. Хорошо работают по проблемам аутизма в Белгородской, Новосибирской областях, Казани. В Иркутске, наоборот, ситуация не радует. Судя по жалобам, которые поступают в ассоциацию «Аутизм. Регионы», там очень плохо с диагностикой. Еще хуже в Дагестане, где диагноз «аутизм», судя по всему, стараются не замечать», – сказал он.

Ранее Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом в России, а также развеначала мифы об этом заболевании.

2 апреля в мире отмечается Всемирный день информирования об аутизме.