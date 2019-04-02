Учитель под Воронежем обжег школьника утюгом

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2 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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Западные СМИ: Если победит Зеленский, России будет сложнее

Комик Зеленский оказался под прицелом мировых СМИФото: Стрингер/РИА Новости
«Стратегическая дилемма: олигарх или кто-то, возможно, контролируемый олигархом? Марионетка или кукловод?» – так западные аналитики представляют себе сценарий украинских выборов. Комментируя борьбу Зеленского и Порошенко, европейские СМИ в наименьшей степени говорят о торжестве украинской демократии. Украину предупреждают о грядущих сложностях и рисуют ей апокалиптический сценарий. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, судя по представлениям Лунгина, это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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            Учитель под Воронежем обжег школьника утюгом

            2 апреля 2019, 19:50

            Текст: Анастасия Норина

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            В Семилукском районе Воронежской области школьный учитель на уроке труда специально обжег одного из детей горячим утюгом.

            «На последнем уроке труда (технология) дети плохо себя вели и довели учителя. Учитель более 30 лет в школе отработал, не смог с нервами совладать, вырвал утюг из розетки и одному школьнику провел по спине», – рассказал собеседник РИА «Новости» из регионального МВД.

            Мать получившего ожоги ребенка обратилась в правоохранительные органы. В МВД сообщили, что в настоящее время по факту происшествия проводится проверка, а также устанавливается тяжесть вреда для здоровья ребенка.

            Проверку также проводят департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, а также Следственный комитет по региону.

            «Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что 20 марта в Землянской школе в Семилукском районе Воронежской области учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребенок получил ожоги 1-2 степени. Со слов матери пострадавшего мальчика, учитель целенаправленно обжег его утюгом. Он вынул шнур утюга из розетки, подошел к сыну, приложил его к спине и спустил пар», – говорится в сообщении СК.

            По словам представителя департамента, после инцидента учитель сразу написал заявление на увольнение по собственному желанию.

            Ранее в интернете появилось видео, где учитель школы в городе Артем с силой толкает школьника в грудь и делает ему замечание по поводу внешнего вида.


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