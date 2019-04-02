Учитель под Воронежем обжег школьника утюгом

В Семилукском районе Воронежской области школьный учитель на уроке труда специально обжег одного из детей горячим утюгом.

«На последнем уроке труда (технология) дети плохо себя вели и довели учителя. Учитель более 30 лет в школе отработал, не смог с нервами совладать, вырвал утюг из розетки и одному школьнику провел по спине», – рассказал собеседник РИА «Новости» из регионального МВД.

Мать получившего ожоги ребенка обратилась в правоохранительные органы. В МВД сообщили, что в настоящее время по факту происшествия проводится проверка, а также устанавливается тяжесть вреда для здоровья ребенка.

Проверку также проводят департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, а также Следственный комитет по региону.

«Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что 20 марта в Землянской школе в Семилукском районе Воронежской области учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребенок получил ожоги 1-2 степени. Со слов матери пострадавшего мальчика, учитель целенаправленно обжег его утюгом. Он вынул шнур утюга из розетки, подошел к сыну, приложил его к спине и спустил пар», – говорится в сообщении СК.

По словам представителя департамента, после инцидента учитель сразу написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее в интернете появилось видео, где учитель школы в городе Артем с силой толкает школьника в грудь и делает ему замечание по поводу внешнего вида.