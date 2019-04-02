Авдотья Смирнова развенчала мифы об аутизме

Глава фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход», режиссер Авдотья Смирнова в ходе пресс-конференции развенчала мифы об этом заболевании.

«Работа по информированию в нашей стране – это, прежде всего, работа по развенчанию мифов. Мне многие говорят, зачем вы этим занимаетесь? И так все всё знают. Но это только видимость. Огромное количество людей считают, что аутизм это болезнь, которую надо лечить лекарствами», – приводит ее слова «Комсомольская правда».

Смирнова добавила, что другие считают, что раз аутизм нельзя вылечить, то этих людей нужно оставить в покое, «оградить ото всех и постараться не пересекаться с ними».

«Это миф. Есть мнение, что все люди с аутизмом гениальны. И это не так. Каждый год мы проводим разные кампании по информированию общества об аутизме. Мы говорим, что необходимо уметь дружить с такими людьми», – отметила она.

Смирнова также призвала воздержаться от критики в ситуации, когда нужно работать с аутистами, а лучше «молча сопереживать», и рассказала, как можно помочь инвалидам с этим заболеванием. По ее словам, медсестры могут пройти курсы работы с детьми-аутистами, парикмахеры – научиться стричь таких детей, за счет чего получат много клиентов, смотритель в музее может убедить свое руководство стать участниками программы «Дружелюбная среда».

Ранее Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом в России.