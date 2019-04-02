Мальчик в Астрахани ушел из дома и отправился в «кругосветное путешествие»

В Астрахани полицейские смогли найти мальчика, который после прочтения книги решил отправиться в «кругосветное путешествие», рассказал представитель регионального МВД.

Он сообщил, что в понедельник в полицию обратилась с заявлением 37-летняя жительница Астрахани. По ее словам, ее восьмилетний сын исчез из дома, пока она отвозила младшую дочь в детский сад, передает РИА «Новости».

«В квартире женщина нашла записку мальчика, в которой он сообщил, что отправился в кругосветное путешествие», – добавили в МВД.

После обращения полиция организовала розыск мальчика. Ребенка смогли найти через несколько часов, когда заметили его, «проезжая по Новому мосту через Волгу». Мальчик рассказал сотруднику полиции, что странствует, однако уже устал и хочет отдохнуть.

Позже выяснилось, что накануне после чтения одной из книг ребенок решил непременно совершить путешествие. Он написал родителям записку, сложил себе в рюкзак энциклопедии, игрушку, деньги из своей копилки и банан, после чего покинул дом. Сначала мальчик проехал на трех маршрутках, а потом решил идти пешком.